Milan, Leao incontrerà i tifosi a Milano: ecco dove e quando

Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, incontrerà i tifosi. Ad annunciarlo è stato lui stesso, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo 'Instagram'. Il portoghese, infatti, ha reso nota la propria partecipazione ad un evento organizzato da 'Diesel' che si terrà nella giornata di domani, venerdì 20 giugno, dalle ore 18:30 alle ore 21:00. Il luogo è il Diesel Store di Piazza San Babila a Milano. Come detto il classe 1999 avrà la possibilità di incontrare i supporter rossoneri e non solo. In questa sua iniziativa in cui viene segnalato come 'Special Guest' addirittura.