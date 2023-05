Milan, Leao come Ibrahimovic: ecco i numeri della stagione

Il Milan riparte vincendo per 5-1 contro la Sampdoria. Protagonisti il trio dell'attacco formato da Brahim Diaz, Giroud e Leao . Il portoghese ha aperto le danze e procurato un rigore. Ecco i numeri della stagione di Rafa, numeri che non si vedevano dal miglior Ibrahimovic .

"21 - Record di partecipazioni a gol per Rafael Leão in un singolo torneo di Serie A: 21 (13 reti, 8 assist); prima di lui, l'ultimo giocatore del Milan ad aver preso parte a 20+ gol nello stesso massimo campionato era stato Ibrahimovic: 34, nel 2011/12. Potenza". Numeri veramente ottimi per un giocatore che resta fondamentale per il Milan. Leao e i rossoneri dovrebbero annunciare il rinnovo nei prossimi giorni, passaggio fondamentale per il Milan.