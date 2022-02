Milan, Leao si fa male nei festeggiamenti. Giroud risponde: “Scusa fratello”

Simpatico siparietto social tra Olivier Giroud e Rafael Leao. Il portoghese cade a terra per festeggiare il gol del numero 9, che si scusa così

Una serata da ricordare per un Milan praticamente perfetto contro la Lazio. I rossoneri conquistano, a dir poco meritatamente, la semifinale di Coppa Italia che vedrà il doppio derby contro l'Inter. Si è festeggiato tanto sul prato di San Siro ieri sera, forse anche troppo. Sì perché, sul proprio profilo Instagram, Rafael Leao ha giurato di essersi fatto male per essere caduto rovinosamente a terra per celebrare la doppietta di Olivier Giroud. Il francese ha colto la palla al balzo e, simpaticamente, ha chiesto scusa al compagno di squadra in una sua story. Ecco la foto.