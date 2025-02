Milan-Feyenoord 1-1, ai rossoneri non basta il pareggio: la sconfitta per 1-0 all'andata in terra olandese, condanna in Diavolo. La squadra di Sergio Conceicao saluta la Champions League solamente ai playoff della competizione, quando poche settimane fa sembrava quasi garantita la top 8 e il passaggio agli ottavi automatico. Rafael Leao ha pubblicato su Instagram una storia dopo l'eliminazione in Champions League dei rossoneri. Ecco il messaggio lanciato.