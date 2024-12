Milan, Leao chiama Bruno Fernandes? L’indizio social infiamma i tifosi

Rafael Leao, attaccante del Milan, è evidentemente molto legato a Bruno Fernandes. I due, infatti, spesso hanno condiviso lo spogliatoio con il Portogallo, anche se l'impiego dell'esterno rossonero è piuttosto recente rispetto al suo connazionale. Quest'ultimo, tra l'altro, rispetto alle ultime stagioni non sta performando come gli accadeva, ma questo è anche frutto del periodo non propriamente roseo di tutto il Manchester United. I Red Devils, infatti, vengono da annate molto complicate e si sono affidati alla cura Ruben Amorim per tentare di rialzarsi. A tal proposito nell'ultima uscita è arrivato un importante successo con il Manchester City.