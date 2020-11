Milan, le punizioni più belle dal 1990 al 2000

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La sosta delle nazionali serve al Milan per ricordare alcuni frammenti della gloriosa storia rossonera. Attraverso il proprio profilo Twitter, infatti, il club ha condiviso un video in cui mostra le dieci punizioni più belle del decennio 1990-2000. Spoiler? Demetrio Albertini presente più di una volta e una grande pennellata di Leonardo in un derby… Ecco le immagini.

