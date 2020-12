Milan, le punizioni di Dida e le parate di Donnarumma: che sfida! (Video)

Milan, la sfida tra Dida e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Passato contro presente. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video in cui mostra una sfida a Milanello tra Nelson Dida e Gianluigi Donnarumma. Il preparatore atletico dei portieri ha saggiato le qualità del classe 1999 rossonero a colpi di punizioni. Nonostante i tiri precisi e potenti del brasiliano, ‘Gigio’ non si è mai fatto sorprendere, mettendo sul campo delle parate straordinarie, alcune delle quali anche sotto l’incrocio dei pali. Un botta e risposta tutto da ammirare in questo video:

