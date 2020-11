Milan, le dieci punizioni più belle dell’ultimo decennio (Video)

Milan, le punizioni più belle dell’ultimo decennio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan approfitta della sosta delle nazionali per andare a curiosare nei ricordi. Il profilo Twitter del club rossonero, infatti, ha postato le dieci punizioni più belle dell’ultimo decennio. Presente Jesus Suso, per ben due volte, con due pennellate d’autore dalla stessa mattonella. Occhio anche al tiro potente di Clarence Seedorf e alla precisione di Keisuke Honda e Mario Balotelli. Il vincitore, però, non può che essere lui… Guarda il video per scoprilo.

