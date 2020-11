Milan, le dieci punizioni più belle dal 2001 al 2010 (Video)

Milan, le dieci punizioni più belle dal 2001 al 2010

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha sfruttato la pausa delle nazionali per spolverare dall’archivio diverse perle su punizione. Un video in cui vengono mostrate le dieci punizioni più belle dal 2001 al 2010. Diverse firme d’autore, in un decennio che ha visto diversi campioni vestire la casacca rossonera. Ce n’è per tutti i gusti, dalla punizione di Federico Giunti nel derby, al capolavoro di Andriy Shevchenko contro la Lazio. Occhio anche a Clarence Seedorf e Ronaldinho…

