Milan-Lazio, rossoneri in campo con la terza maglia

Oggi il Milan, per la partita contro la Lazio, scenderà in campo con la terza maglia. Ecco il post social della società rossonera

Il Milan, tra meno di due ore, è atteso da una partita fondamentale: i rossoneri ospitano a San Siro la Lazio, forse, per l'ultimo treno per qualificarsi alla prossima Champions League. I rossoneri, infatti, non possono più sbagliare. Dopo il pareggio contro la Cremonese, Pioli non può permettersi altri passi falsi e dovrà vincere contro la squadra di Sarri.