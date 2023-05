Rinnovo Leao, fiducia Milan: Mendes presente a Milano

Come riportato da Daniele Longo su Twitter, il Milan e Leao sono sempre più vicini al rinnovo. Il procuratore Mendes si trova a Milano

Il calciomercato estivo del Milan , potrebbe essere molto movimentato, ma prima, ci sarà da chiudere alcune cose in sospeso. Il rinnovo di Rafael Leao , resta una delle priorità della dirigenza rossonera.

"35 milioni complessivi per i prossimi 5 anni. Volontà di Leao la chiave nella trattativa. Mendes a Milano. Cautela per i tanti interpreti, ma rush finale: Milan molto fiducioso per il rinnovo dell’asso".