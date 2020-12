Milan-Lazio 3-2, Ibrahimovic esulta così su Instagram (Foto) / News

Milan-Lazio 3-2, l’esultanza di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non c'era modo migliore per terminare in bellezza un 2020 stratosferico. Con la vittoria contro la Lazio, il Milan si conferma in testa alla classifica di Serie A dopo la vittoria esterna dell'Inter a Verona. Un match difficile, con i biancocelesti che hanno rimontato il doppio svantaggio iniziale firmato Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Ma alla fine una zuccata di Theo Hernandez ha mandato in delirio squadre e tifosi. Compreso anche il tifoso di eccezione Zlatan Ibrahimovic, fuori per infortunio dalla gara contro il Napoli datata 22 novembre. Lo svedese, attraverso una story Instagram, ha ripostato una foto del Milan, inserendo una semplice emoji per dimostrare la sua soddisfazione. Poche parole come sempre per Ibra, che spera di far parlare presto il campo come gli capita sempre.