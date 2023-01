Milan, Lazetic compie 19 anni: gli auguri social dei rossoneri

Il Milan dovrà pensare al futuro del proprio attacco: sia Giroud che Ibrahimovic non sono di primo pelo e potrebbero presto smettere di giocare. Per questo i rossoneri potrebbero puntare sui giovani. I nomi già in rosa potrebbero essere due: Lazetic e Colombo , che potrebbe tornare la prossima stagione.

"Il nostro ragazzo serbo compie oggi 19 anni! Ti auguriamo il meglio, Marko". Il giovane attaccante serbo, che per ora ha trovato fortuna e molto spazio con la Primavera di Abate, potrebbe un giorno, diventare il futuro del Milan in attacco. Per questo lo sviluppo di Marko Lazetic resta fondamentale per un reparto che ha già bisogno, ma che ne avrà sempre di più, di innesti nuovi e giovani. Milan, la carica di Ibrahimovic e quelle frasi di Calhanoglu >>>