Milan, la carica di Ibrahimovic e quelle frasi di Calhanoglu

Il Milan ha iniziato molto male questo 2023, con due dei suoi obiettivi stagionali che sono andati già in fumo. Dopo la sconfitta contro l' Inter in Supercoppa, sono arrivate molte frasi dai giocatori nerazzurri.

"Conoscendo come vanno le cose a Milanello, Ibrahimovic e Pioli credo le abbiano già appese al muro. Anzi, ho avuto informazioni: sono già appese nello spogliatoio". Ha poi aggiunto: "Qualcuno si è premurato, credo lo stesso Ibra, di far scrivere le frasi dette dai giocatori dell’Inter. ‘Li abbiamo mangiati… Non vedevamo l’ora… Volevamo dimostrare di essere più forti”. Fra due o tre settimane c’è ancora un derby: è bene fare così".