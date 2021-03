Milan, la meraviglia su punizione di Krunic miglior gol di marzo (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha mostrato il gol più bello del mese di marzo. Vince la punizione di Rade Krunic

Come succede ormai di consueto, il Milan elegge il miglior gol del mese appena terminato. Come riferisce attraverso il proprio profilo Twitter, il club rossonero svela la scelta dei tifosi in questo senso: la splendida punizione di Rade Krunic contro il Verona. In un match costellato da una serie incredibile di infortuni, il bosniaco conquista un fallo dal limite dell'area e lo trasforma in oro, piazzando la palla nel sette alle spalle di un incolpevole Silvestri. Ecco il video. L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime