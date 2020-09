Milan, la determinazione di Krunic: “Pronto per l’Europa League”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lavori in corso per il Milan a centrocampo. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali, la dirigenza pensa ad un ulteriore innesto: i nomi caldi sono quelli di Tiemoué Bakayoko, Boubakary Soumaré e Florentino Luis. Con l’arrivo di uno tra questi giocatori, sembra difficile la permanenza di Rade Krunic: su di lui Friburgo e Torino. Nonostante ciò il bosniaco, attraverso il proprio profilo Instagram, si è mostrato più che concentrato in vista del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Ecco il post.