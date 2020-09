ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la conferenza stampa di Sandro Tonali avvenuta oggi, arriva anche il turno di Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno, designato come vice-Donnarumma, si presenta domani in conferenza stampa alle ore 13:15. L’evento potrà essere seguito in diretta attraverso l’app ufficiale rossonera e su Milan Tv.

