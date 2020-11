Milan, la classe di Seedorf: la Uefa lo celebra così (Video)

La Uefa celebra Seedorf: che assist!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, è stato uno dei giocatori più vincenti nella storia della Champions League. L’olandese ha conquistato per ben 4 volte il trofeo, la particolarità è che lo ha fatto con 3 squadre diverse. Ajax, Real Madrid e la doppietta con il Milan, datata 2003 e 2007. Proprio in quest’ultima edizione, l’ex numero 10 rossonero hai dato una prova concreta della sua immensa classe soprattuto in un’occasione: l‘assist di tacco a Filippo Inzaghi nello 0-2 in casa del Bayern Monaco. Il profilo ufficiale della Uefa, su Twitter, ha voluto ricordare questa perla, riprendendo un vecchio ‘tweet’ che recita: “il miglior assist no look della storia della Champions League?”. Il video.

