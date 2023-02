Milan, la carica di Thiaw: “Grande lavoro di squadra, avanti il prossimo”

Tra le note più liete del successo del Milan contro l' Atalanta , spicca senza ombra di dubbio Malick Thiaw . Il difensore tedesco, arrivato in rossonero in punta di piedi, ha preso sempre più spazio e nelle ultime uscite ha dimostrato ampiamente di valere la maglia.

Anche contro la Dea è arrivata l'ennesima risposta positiva da parte di Thiaw, che non ha mai fatto vedere il pallone a Rasmus Hojlund, principale pericolo degli orobici. Lo stesso difensore centrale teutonico ha voluto caricare i compagni, ma in generale l'intero ambiente rossonero e lo ha fatto attraverso i propri social. Sul suo profilo Instagram, infatti, si scorgono delle immagini che lo ritraggono, accompagnate dalla didascalia: "Grande lavoro di squadra più nuovo clean sheet. Avanti il prossimo". Milan, Leao in uscita: ipotesi di scambio con il Liverpool >>>