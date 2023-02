Milan, la gioia social di Kjaer: “Vittoria e clean sheet, grazie a tutti”

Il Milan, dopo un mese senza ottenere un successo comprendendo tutte le competizioni, nella serata di venerdì 10 febbraio ha superato 1-0 il Torino grazie alla rete di Olivier Giroud. Sebbene nel primo tempo la prova dei rossoneri non sia stata particolarmente convincente, l'undici di Stefano Pioli ha comunque portato a casa l'intera posta in palio. In campo per il Milan c'era anche Simon Kjaer, che ha poi espresso la propria gioia per il successo e per il clean sheet, attraverso il proprio profilo Instagram. Di seguito le sue parole a corredo delle immagini della partita.