Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Balogun obiettivo concreto”

La situazione nel reparto avanzato del Milan , come noto, è abbastanza complicata. Zlatan Ibrahimovic è tornato tra i convocati contro il Torino , ma non sembra dare garanzie di tenuta fisica. Origi ha vissuto più luci che ombre nel corso della sua esperienza rossonera. L'unico che sta dimostrando costanza è Olivier Giroud , che comunque comincia ad avere un certo numero di primavere.

Proprio per questo sembrerebbe che il Milan possa intervenire sul mercato per fare in modo che a giugno arrivi un centravanti. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Diavolo sarebbe fortemente interessato a Folarin Balogun del Reims, sebbene sull'inglese abbiano messo gli occhi anche Marsiglia e Villarreal. Oltre all'Arsenal che ne detiene il cartellino. Il suo valore al momento sarebbe intorno ai 14 milioni di euro, ma si potrebbe alzare se dovesse crescere nel corso della stagione.