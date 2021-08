Milan, Kjaer si allena a Milanello: “Bello essere tornato” (FOTO)

Dopo il bellissimo Europeo con la sua Danimarca, Simon Kjaer è tornato a Milanello ad allenarsi. Ecco la sua gioia espressa sui social

Dopo il malore di Christian Eriksen e un cammino brillante con la sua Danimarca, Simon Kjaer si riconsegna al Milan ancora più convinto dei propri mezzi. Come ha mostrato il club rossonero attraverso i suoi profili social, il numero 24 si è finalmente presentato a Milanello per riprendere gli allenamenti insieme al resto della squadra. Il classe 1989, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto celebrare il suo ritorno alla base con una semplice, ma significativa, frase che recita: "Bello essere tornato!". Ecco il post.