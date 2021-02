Milan, Kjaer in gruppo: “Bello essere ritornato in campo” (FOTO)

Milan, Kjaer in gruppo: il post social

Dopo la vittoria contro il Crotone arriva un’ottima notizia in casa Milan: Simon Kjaer è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il danese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui si impegnato nella seduta odierna. Il giocatore si è detto felicissimo del suo ritorno in campo e, con ogni probabilità, tornerà nuovamente a disposizione in occasione del prossimo impegno in campionato contro lo Spezia. Ecco il post.

“Bello essere ritornato in campo”.