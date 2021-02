Calciomercato Milan – Mirante nuovo terzo portiere? | News

Calciomercato Milan, in arrivo Mirante per l’estate?

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola il Milan potrebbe mettere sotto contratto Antonio Mirante per la prossima stagione. Il portiere, classe 1983, infatti andrà in scadenza di contratto con la Roma il prossimo 30 giugno. Già da questo mese può accordarsi con un altro club per trasferirsi a parametro zero dalla stagione 2021-2022.

Mirante, per la ‘rosea‘, arriverebbe in rossonero come terzo portiere, dietro Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Ciprian Tătărușanu. Pertanto, implicitamente, il quotidiano sportivo nazionale sottolinea come siano basse le possibilità che Antonio Donnarumma, anch’egli in scadenza con il Milan così come il più bravo e quotato fratello, prolunghi il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Mirante, nato a Castellammare di Stabia (NA), proprio come i fratelli Donnarumma, è cresciuto nelle giovanili della Juventus ed in carriera, oltre ad aver indossato la maglia bianconera, ha anche giocato per Crotone, Siena, Sampdoria, Parma e Bologna, tra Serie B e Serie A, prima di approdare nella Capitale nell’estate 2018. Nella massima serie, finora, Mirante vanta 364 gare. Calciomercato Milan: riscatto Brahim Díaz, ecco la svolta. Vai alla news >>>