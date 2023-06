Kjaer: “125 presenze per il mio paese. Felice, umile e orgoglioso”

Simon Kjaer, difensore del Milan e della Danimarca, ha pubblicato un post sui social per festeggiare le 125 presenze in Nazionale

Il difensore del Milan Simon Kjaer , nella giornata di ieri, in occasione della sfida contro l' Irlanda del Nord ha raggiunto quota 125 presenze con la maglia della Nazionale della Danimarca , di cui da alcuni anni è anche capitano e leader indiscusso. Lo stesso centrale rossonero ha voluto festeggiare questo importante traguardo attraverso i social e sul proprio profilo 'Instagram' ha postato una foto che lo ritrae insieme ai compagni negli spogliatoi. Di seguito le sue parole.

Il posto social di Simon Kjaer per le 125 presenze con la Danimarca

"3 punti più un clean sheet in un Parken Stadium pieno. 125 presenze per il mio paese: Felice, umile e orgoglioso. Grazie per il fantastico supporto".