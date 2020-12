Milan, Kjaer a Milanello: “Bello essere tornato a casa” (Foto)

Milan, Kjaer felice per il ritorno ‘a casa’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La mini sosta non ha ancora fugato i dubbi sugli infortunati del Milan. La sensazione è che, quello più vicino al ritorno in campo, sia Simon Kjaer. Il difensore danese, fuori dalla sconfitta contro il Lille, potrebbe ritornare a disposizione di Stefano Pioli nella gara contro il Benevento del 3 gennaio. Nella giornata di oggi l’ex Atalanta, attraverso il proprio profilo Instagram, non ha nascosto la sua soddisfazione per i suo ritorno ‘a casa’ Milanello. Il post.