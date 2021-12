Milan, Kessié premiato a Milanello per le 200 presenze in rossonero

Franck Kessié è stato premiato dalla dirigenza del Milan per aver raggiunto il traguardo delle 200 presenze con la maglia rossonera

In occasione di Genoa-Milan, Franck Kessié ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia rossonera. Come testimoniano le foto pubblicato su Twitter dal Diavolo, oggi il centrocampista ivoriano è stato celebrato a Milanello. "Una giornata speciale per Franck, premiato per le 200 presenze in rossonero", queste le parole apparse sul social. Ecco le parole di Pioli alla vigilia di Milan-Salernitana.