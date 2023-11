Milan, Kalulu: “L’operazione è andata bene. Non vedo l’ora di tornare”

Dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli , Pierre Kalulu è stato costretto ad operarsi ed ora starà lontano dai campi per almeno altri quattro mesi. Il Milan stesso, nel comunicato pubblicato alcuni giorni fa, aveva sottolineato come l'intervento fosse andato a buon fine. Lo stesso difensore transalpino, comunque, ci ha tenuto a rassicurare attraverso un post sul proprio profilo 'Instagram' i tifosi rossoneri in merito alla buona riuscita dell'operazione. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, le parole su 'Instagram' di Pierre Kalulu

"L'operazione è andata molto bene, grazie a tutto il team medico, al dottor Lasse Lempainen e grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Non vedo l'ora di tornare in campo, facciamo un passo indietro in previsione per un domani". LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle della nostra redazione di Empoli-Milan >>>