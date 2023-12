Milan, Kakà ricorda la vittoria del Pallone d’Oro sui social (FOTO)

Kakà con il Milan ha raggiunto le 307 presenze in gare ufficiali, di cui 62 in Champions League. Con la casacca rossonera ha segnato ben 104 reti ed ha fornito 81 assist ai compagni. Memorabili le sue cavalcate e le sue giocate in Champions League, soprattutto nell'annata della vittoria, stagione 2006/07, nella quale il brasiliano trovò la via del gol in ben 10 occasioni. In finale contro il Liverpool si inventò un assist che mandò in porta Inzaghi per il raddoppio milanista. La partita poi terminò 2-1 e regalò al Milan la sua settima coppa dalle grandi orecchie.