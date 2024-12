Milan, Kakà: “Un amore che non finirà mai”. Video emozionante

Oggi il Milan compie 125 anni e sono arrivati gli auguri di tante leggende del Milan. "125 anni di storia! Un amore che non finirà mai. Sempre Milan. Per sempre rossonero". Kakà ha pubblicato su X i suoi auguri per i 125 anni di Milan con un video molto emozionante che ritrae i momenti più importanti della carriera del brasiliano in maglia rossonera. Ecco il palmares di Kakà con la maglia del Milan, Real Madrid e la Nazionale del Brasile.