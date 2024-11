Milan-Juventus, Visnadi: “Fonseca non si può ascoltare. Ha paura e …”

Gianni Visnadi, giornalista, ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul proprio profilo 'X', soffermandosi in modo particolare su Milan-Juventus. A suo dire, infatti, la principale causa dello 0-0 è stato Paulo Fonseca, colpevole di aver fatto giocare una serie di giocatori in ruoli diversi dai loro. Tra questi spiccano chiaramente Rafael Leao, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Inoltre attacca il tecnico lusitano per le dichiarazioni nel post partita in cui ha sostanzialmente detto che è stata la squadra a non avere coraggio. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.