Dopo Milan - Juventus uno dei calciatori più criticati è stato senza ombra di dubbio Emerson Royal , anche se c'è un dato clamoroso che spiega come forse sul suo conto ci sia una narrativa sbagliata. Il brasiliano, infatti, è finito nel mirino dei tifosi dopo lo 0-0 maturato a 'San Siro'. Tra i tanti attacchi ci sono quelli relativi alla cifra spesa per prenderla dal Tottenham e, soprattutto, la poca produzione offensiva proposta nel corso dell'incontro. Non solo, perché non è piaciuta nemmeno la tenuta difensiva del classe 1999, che qualche giocata di troppo effettivamente l'ha sbagliata.

C'è una statistica piuttosto clamorosa, però, che lo rende unico e che certifica come, alla fine dei conti, Emerson Royal non è proprio un errore totale della dirigenza. 'WhoScored', infatti, ha fatto notare come il brasiliano abbia effettuato ben 8 contrasti. Nessuno, in Serie A, in questa stagione, ne ha fatti di più di lui.