Milan-Juventus: presenza numero 50 in rossonero per Giroud

In occasione di Milan-Juventus, partita in svolgimento a 'San Siro' e valevole per la 9^ giornata della Serie A 2022-2023, il centravanti francese Olivier Giroud festeggia le 50 presenze ufficiali con la maglia rossonera. Di queste, 38 in campionato, poi 4 in Coppa Italia e 8 in Champions League.