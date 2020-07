Milan-Juventus, i 5 gol più belli segnati dai rossoneri (Video)

MILAN NEWS – Milan-Juventus è una classica del nostro campionato. Questa sera le due squadre torneranno a sfidarsi per la quarta volta in stagione, considerando anche il doppio scontro in Coppa Italia. Un match che ha regalato tantissime emozioni e gol spettacolari in passato. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ne ha scelto cinque in particolare, condividendo un video e aprendo un sondaggio. Quale quello più bello? C’è all’imbarazzo della scelta…

