Calciomercato Milan – Aulas: “Kalulu? Abbiamo sbagliato a venderlo”

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha espresso il proprio rammarico per la cessione di Pierre Kalulu al Milan. Queste le sue parole rilasciate al sito ufficiale del club e riportate da ‘TuttoMercatoWeb’: “Abbiamo commesso un errore. Credo avesse tutto per avere successo a Lione. Ma in una stagione difficile come quella trascorsa, l’allenatore tende a puntare su calciatori d’esperienza. Ma credo sarà per lui più difficile avere successo in un club straniero, soprattutto in Italia. Gli auguro buona fortuna e spero possa integrarsi presto nella nuova realtà rossonera”.

