Allenatore Milan – Tutto fatto per Rangnick: ecco la durata del contratto

CALCIOMERCATO MILAN – L’interesse del Milan per Ralf Rangnick non è di certo un mistero. Ormai da mesi si parla del possibile approdo del tedesco in rossonero nella veste di allenatore e responsabile del mercato. Nelle ultime ore, però, i rumours sono diventati sempre più insistenti, con Ivan Gazidis che avrebbe già comunicato il tutto a Paolo Maldini. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto fatto, con Rangnick che firmerà un contratto triennale, ancora sconosciute le cifre.

