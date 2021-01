Milan-Juventus 1-3, Kalulu è sicuro: “Torneremo più forti”

Milan-Juventus, la carica di Kalulu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima una sorpresa poi una piacevole conferma. Pierre Kalulu è diventato ormai un giocatore su cui Stefano Pioli punta con insistenza. Dopo un esperimento in allenamento, il tecnico rossonero ha dirottato il classe 2000 al centro della difesa dopo un arrivo da terzino destro. Kalulu ha risposto con impegno e personalità, guadagnandosi già la stima dei propri tifosi. Anche in occasione di Milan-Juventus, in cui è subentrato al posto di Simon Kjaer, il francese ha dato prova ancora una volta di essere un giocatore dal presente e futuro radioso. Il numero 20 rossonero non ha dubbi e sui social scrive “Torneremo più forti di prima”. Ecco il post.