Milan-Inter, l’iniziativa di ‘Socios’: “Annuncia tu la formazione a San Siro”

Bellissima iniziativa promossa dal Milan e dal partner ufficiale 'Socios'. Un tifoso del Milan avrà la possibilità di annunciare la formazione pre-derby

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato una bellissima iniziativa promossa da 'Socios', partner ufficiale rossonero. Verrà data un'opportunità unica ad un tifoso del Diavolo che, insieme alla storica voce Germano Lanzoni, annuncerà la formazione ufficiale nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio del derby. Come fare per partecipare al concorso? Per saperne di più vai su http://acm.fantoken.com. Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo