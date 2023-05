Milan-Inter, Calhanoglu cita Bryant: “Il lavoro non è finito”

Il Milan ha perso il primo atto dell'EuroDerby. L' Inter , ora, ha due gol di vantaggio, ma la qualificazione, per quanto ben indirizzata verso i nerazzurri, non è ancora sicura. Anzi. Dello stesso avviso è il centrocampista dell' Inter , Hakan Calhanoglu . Il turco ex Milan , ha voluto citare Kobe Bryant nel suo messaggio su Instagram nel dopo gara. Ecco il post.

"Il lavoro non è finito". O in inglese, Job’s not finished. Una tipica frase della leggenda del basket NBA, ed ex Lakers, che sopra di due partite nella serie finale contro gli Orlando Magic, espresse in conferenza stampa, sottolineando come il focus principale fosse arrivare a 4 vittorie, ovvero la vittoria. Un chiaro messaggio dell'ex Milan, Calhanoglu che ha in testa già il ritorno dello stadio San Siro di martedì sera. I rossoneri dovranno rifarsi e rialzarsi dopo la pessima prestazione dell'andata. LEGGI ANCHE: Milan, tegola Bennacer. Lesione e intervento necessario