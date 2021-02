Milan-Inter, Calabria sui social

Visto che, per ovvi motivi, non sarà possibile avere i tifosi allo stadio, la Curva Sud ha voluto sostenere il Milan alla vigilia del derby direttamente a Milanello. L’ennesimo gesto di una tifoseria che segue incondizionatamente la propria squadra del cuore nonostante tutto. Davide Calabria, attraverso i propri profili social, ha voluto ricordare questo bel momento con una foto in cui si mostra già in clima derby. Ecco il post.