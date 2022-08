Milan in lutto: morto Villiam Vecchi. Il cordoglio del club sui social

Villiam Vecchi, ex portiere del Milan, nonché preparatore dei portieri per il club rossonero negli anni Duemila, si è spento a 73 anni

Lutto in casa Milan . È morto , infatti, all'età di 73 anni , l'ex portiere rossonero Villiam Vecchi . Aveva indossato, da calciatore, la maglia del Diavolo per sette stagioni, tra il 1967 e il 1974 , vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale .

Quindi, in carriera, ha militato anche nella fila di Cagliari , Como e SPAL . Vecchi, ad ogni modo, ha legato il suo nome al Milan anche una volta appeso i guanti al chiodo. È stato, infatti , allenatore dei portieri rossoneri per nove stagioni, dal 2001 al 2010 , la maggior parte degli anni con Carlo Ancelotti in panchina.

"Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007", la nota di cordoglio del Milan per la morte di uno di famiglia.