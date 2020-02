Milan, il ‘retweet’ al post del Sindaco Sala: “Milan l’è semper on gran Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Sono giorni difficili per Milano e per tutta la Lombardia, alle prese con l’emergenza coronavirus. Un avvenimento che però non deve fermare la crescita della città, da sempre una delle migliori d’Europa in quanto a produttività. La pensa così anche il Sindaco Giuseppe Sala che, attraverso un video condiviso su Twitter, ha voluto dar forza a tutti i cittadini del capoluogo lombardo, invitandoli a non mollare. Il Milan si è unito all’appello, ‘retweettandone’ il post.

