Mirabelli: “Quando ero al Milan trattai Belotti, non lo prendemmo perché…”

ULTIME NEWS MILAN – Andrea Belotti, capitano del Torino, sembra sia finito nel mirino del Napoli per il prossimo giugno. Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha parlato della trattativa con il ‘Gallo’ non andata a buon fine. Ecco perché non se ne fece nulla: “Quando ero al Milan trattammo Belotti, solo che non riuscimmo ad accontentare le richieste del Torino. E’ un giocatore straordinario e farebbe molto comodo al Napoli, perché sposerebbe alla grande l’idea di calcio di Gattuso. Lui al Milan l’avrebbe voluto tantissimo perché, oltre a fare sempre gol, è un centravanti che rispecchia un po’ il carattere di Rino. In campo non si risparmia mai”. Intanto ecco chi è Matias Zaracho, obiettivo del Milan per l’estate, continua a leggere >>>

