Milan, il meglio della conferenza stampa di Fikayo Tomori (Video)

Milan, il meglio della presentazione di Tomori

Nemmeno il tempo di ambientarsi che Fikayo Tomori ha già dovuto rispondere presente. E lo ha fatto nella partita più sentita dal Milan: nel derby contro l’Inter. L’inglese si è destreggiato alla grande al centro della difesa insieme ad Alessio Romagnoli e ha concesso poco nonostante la superiorità numerica nerazzurra. Dopo l’esordio, la presentazione per Tomori, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco i passaggi salienti in questo video pubblicato dal club rossonero su Twitter.

Questa, invece, la conferenza stampa integrale di Fikayo Tomori >>>