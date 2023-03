Milan, Ibrahimovic visitato in Spagna: la testimonianza social

Sebbene fosse tornato in campo dopo mesi di stop e in seguito alle tre operazioni, segnando tra l'altro un gol nel deludente match contro l' Udinese , purtroppo Zlatan Ibrahimovic ha accusato un altro fastidio. Come noto, infatti, l'attaccante del Milan ha rimediato un infortunio durante il ritiro con la Svezia , che lo ha costretto a rimanere a riposo.

Per precauzione il centravanti scandinavo ha svolto una visita e lo ha fatto in Spagna, alla Clinica Internacional Carlos Moreno, poco distante dalla città di Siviglia. A manifestarlo, tramite il proprio profilo Instagram, è stato lo stesso studio medico, che in passato ha curato anche altri giocatori della Serie A, come Joaquin Correa dell'Inter.