Milan, Ibrahimovic e la lungodegenza: tutte le tappe mostrate sui social

Contro l'Atalanta, oltre al risultato importante maturato dal Milan, si è registrato anche il ritorno in campo per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha giocato gli ultimi 20 minuti rilevando il compagno di reparto Olivier Giroud, rivedendo il rettangolo verde di San Siro dopo mesi di convalescenza in seguito all'operazione.