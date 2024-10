Milan, Ibrahimovic con un taglio in testa. L’ex calciatore attacca: “Cresci!”

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha pubblicato una foto di un taglio in testa: l'ex calciatore lo attacca sui social

Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird per il Milan , ha recentemente postato una foto di un taglio sulla sua testa. Ancora sono da capire le motivazioni che lo hanno portato a ferirsi in quel modo, ma quel che è certo è che lo svedese non si fermerà di fronte a questa difficoltà. Scegliendo di pubblicare il tutto sui propri profili social, l'ex attaccante rossonero si è allo stesso tempo assunto il rischio di prendersi commenti positivi e negativi. Tanti tifosi, a questo proposito, hanno scherzato sull'accaduto, come ama fare 'Ibra'.

"Non è Zlatan a provare dolore, è il dolore a provare Zlatan", ha commentato uno. "Se sei finito così, non voglio pensare a come è finito l'altro...", ha scritto un altro convinto che sia stato coinvolto in una rissa. "La luna è caduta e Zlatan l'ha risuscitata con un colpo di testa", le parole di un terzo. Tra le reazioni meno piacevoli c'è stata quella di Andy Carroll, ex calciatore, che lo ha attaccato: "Cresci, ho avuto di peggio dalla mia signora". Una critica che probabilmente fa seguito a qualche dissidio passato, quando i due giocavano in Premier League.