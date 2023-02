Milan, Ibrahimovic in lacrime per l’amico-giornalista: “Ti voglio bene”

Thijs Slegers, giornalista olandese e grande amico di Zlatan Ibrahimovic, ha dichiarato come ormai quella leucemia acuta diagnosticata nel 2020 non potrà più essere curata. Lo stesso attaccante svedese è intervenuto durante una trasmissione di ESPN per mostrare la sua vicinanza all'ex addetto stampa del PSV Eindhoven, e non è riuscito a trattenere la commozione durante il suo discorso. Di seguito le sue emozionanti parole.