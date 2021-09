Milan, Ibrahimovic punta la Champions in uno spot con Kulusevski (Video)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si prepara a tornare in Champions League con il Diavolo. Intanto, però, si 'scalda' con uno spot

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dovrebbe essere in campo il prossimo mercoledì 15 settembre, alle ore 21:00, quando i rossoneri saranno di scena ad 'Anfield' per affrontare il Liverpool nella prima partita del Gruppo B di Champions League. L'ultima partita di Ibrahimovic in Champions con il Milan risale al 3 aprile 2012, quarti di finale, in occasione della sconfitta per 3-1 sul campo del Barcellona di Lionel Messi, costata l'eliminazione al Diavolo al 'Camp Nou'.

Ibrahimovic, evidentemente, non vede l'ora di tornare a giocare in Champions League con il Milan e, negli ultimi giorni, è stato protagonista di uno spot televisivo per 'Telia', la principale compagnia telefonica ed operatore di telefonia mobile in Svezia, insieme all'amico e compagno di Nazionale, Dejan Kulusevski, esterno offensivo della Juventus. Nella pubblicità, pubblicata da Ibrahimovic sui propri canali social ufficiali, i due assi svedesi mettono nel mirino la coppa dalle grandi orecchie.

Ibrahimovic, come noto, è rimasto fermo a lungo. A giugno, infatti, si è operato in artroscopia al ginocchio sinistro e ha trascorso tutto luglio e gran parte di agosto allenandosi a parte. Rientrato in gruppo con il Milan soltanto da qualche giorno, non potrà essere al 100%, ma la voglia di tornare a giocare in Champions League, magari segnando e diventando il marcatore più 'anziano' della storia del torneo lo stuzzica e non poco.