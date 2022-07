Milan, la domenica di Ibrahimovic su ‘Instagram’: “Razza differente”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non si ferma mai. Si allena anche di domenica per rientrare presto in campo. Il post social

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non si ferma mai. Neanche di domenica, neanche con temperature così elevate come quelle di questi giorni nel nostro Paese.

Il bomber svedese, classe 1981, è al lavoro per rientrare il prima possibile in campo dopo l'operazione al ginocchio sinistro e lo ha testimoniato con uno scatto, pubblicato in mattinata sul proprio account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"Razza differente", ha messo Ibra come didascalia alla foto che lo ritrae dinanzi un campo da calcio, pronto a fare ciò che gli piace di più, da sempre. E che se fosse per lui, non smetterebbe mai di fare.